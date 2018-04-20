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Eğitim

İstanbul, Gazi ve İnönü bölünüyor; 15 yeni üniversite geliyor

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu

20 Nisan 2018 13:31

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

İstanbul Üniversitesi'nin 86 bin, Gazi Üniversitesi'nin 62 bin, İnönü Üniversitesi'nin ise 46 bin öğrencisi bulunuyor.

Tasarıyla kurulması planlanan yeni üniversiteler şöyle:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adıyla 13 yeni üniversite kurulacak. İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna üniversiteleri adlarıyla ise iki yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

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