İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 'bölme kararı'na tepkili: Amip değiliz, bölünerek çoğalmayız

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün (24 Nisan) saat 12.30'da İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirdiği forumda, ''Bizi Silivri'ye taşımalarına gerek yok, zaten mezun olunca gideceğiz'' dedi. Forum sonrası bir araya gelen öğrenciler "Üniversiteler amip değildir, bölünerek çoğalmaz" yazılı döviz taşıdı.

Bölünmeye karşı, İstanbul Üniversitesi öğrencileri bahçede protesto gerçekleştirirken, akademisyenlerin de toplantıda protesto gerçekleştirdiği bilgisi kaydedildi.

Tabip Odası’ndan çağrı

AKP’nin Meclis’e sunduğu ve üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler açacak son tasarısına ilişkin bir açıklama İstanbul Tabip Odası’ndan geldi. İstanbul Tabip Odası, açıklamayla bugün saat 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde İstanbul Üniversitesi Bileşenleri ile birlikte yürüyüşe geçeceklerini ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada, “İstanbul Üniversitesi’ni bölen; İstanbul Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Orman, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Hemşirelik, Eğitim Fakültelerini köklerinden koparan Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde. Akademik ortamlarda tartışılmadan, tamamen tepeden inme bu Tasarının derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesi için hep birlikte harekete geçiyoruz. Öğretim üyesi, öğrencisi, mensubu, mezunu, çalışanı, emeklisi, hastası, esnafı, mahallelisi, hepimiz 24 Nisan Salı saat 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde “Üniversitemi bölme!/İstanbul Üniversitesi Bileşenleri” imzalı ortak pankartın arkasında toplanıp yürüyüş ve basın açıklaması yapıyoruz” denildi.

‘Katılın, birlikte durduralım!’

Öte yandan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi’ne sahip çıkan bütün dost kişi ve kurumların bu çağrının bütün ortamlarda hızla yaygınlaştırılması için destek ve yardımlarını bekliyor, gösterecekleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Eğitim-Sen de Çapa Tıp Fakültesi’nin önünde açıklama yaparak yasa tasarısına tepki gösterecek.

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