Üniversitelere girişte baraj puanı yükseltildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) uygulanan 140 baraj puanını 150'ye çıkarttı. 140 puan almak için 16 net soru yapması gereken öğrencilerin bundan sonra barajı aşabilmek için 20 net soru yapması gerekecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada, kararın 24 Aralık'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı bildirildi. Lisans programlarını tercih edebilmek için ham puan olarak yüzde 20 başarıya tekabül eden 180 baraj puanının, ön lisans, açıköğretim ön lisans ve lisans programları ile özel yetenekle öğrenci alan lisans programları için yüzde 10'luk başarıya eşdeğer olan 140 baraj puanı uygulandığı hatırlatılan açıklamada, "Barajın 140 puandan 150 puana çıkartılması, başarı beklentisinin yüzde 10'dan yüzde 12,5'a çıkması yani 16 ham puan eşiğinin 20 ham puana yükselmesi anlamını taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programları için sıralama tabanı getirilmesi ile ilk defa taban puanların yükseltildiği belirtilen açıklamada, "Bugün kabul edilen yeni uygulama ile 2016 ÖSYS kılavuzunda ön lisans, açıköğretim ön lisans ve lisans programları ile özel yetenekle öğrenci alan lisans programları için de 150 baraj puanı uygulanmaya başlayacaktır" bilgisi verildi.