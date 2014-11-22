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Yaşam

Üniversitelere camiden sonra, fuarlara da mescit geliyor

TOBB, fuarlarda ihtiyaç ölçüsünde ibadet alanı, büfe, kafeterya ve lokanta bulunmasını mecburi hale getirdi

22 Kasım 2014 13:59

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2015’ten itibaren fuar alanlarına ibadethane yapılması zorunlu hale getirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla 2015 yılı başından itibaren bütün fuarlarda ihtiyaç ölçüsünde ibadet alanı, büfe, kafeterya ve lokanta bulunmasını mecburi hale getirdi.

Resul Cengiz’in Zaman’daki haberine göre, TOBB’un 3 Kasım 2014 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden başlatılan uygulama ile özellikle fuar alanlarını gezen kişilerin, namazları kaçırmamak için çıkıp cami arama sıkıntısı çözülmüş oldu. TOBB, Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nde düzenleme yaptı. Fuarcılığın ülke ve sektör genel menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektörün küresel standartlara ulaştırılması amacıyla yapılan düzenleme, ulusal ve uluslararası nitelikteki fuarları kapsıyor. Yönetmeliğin, Fuar Düzenlenebilir Alanlar bölümünün 7. maddesinde, “ihtiyaç ölçüsünde ibadet alanı, büfe, kafeterya ve lokantanın bulunması” şartı getirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Necdet Özer, fuarların ulusal ve uluslararası birer organizasyon olduğunu, burada gezen kişilerin dinî vecibelerini yerine getirmekte sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Özer, “Örneğin namaz kılacak kişi, köşelerde bir karton üzerinde namazını eda etmeye çalışıyordu. Bu yönde talepler gelince biz yönetmelikte buna bir düzen getirdik. Bundan sonra fuarlarda ibadethane yeri yapılacak.” dedi. İbadethane uygulaması, 1 Ocak 2015’ten itibaren başlayacak.

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