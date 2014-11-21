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Her üniversiteye bir cami geliyor

Mehmet Görmez: Camilerin, milletimizin Müslüman kimliğini keşfedeceği, ruhlarında cami sevgisini yaşayabilecekleri mekanlar olmasını istiyoruz

21 Kasım 2014 13:46

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye genelindeki üniversitelerde cami inşaatlarının devam ettiğini belirterek, gençleri manevi yönden geliştirmek istediklerini söyledi. Görmez, ““Türkiye’de yaklaşık 20 milyon genç var. Bu gençlerimize ulaşmak istiyoruz. Şehirlerdeki üniversite camilerini önemsiyoruz. Onların manevi yönden gelişmesini, camilerden istifade etmesini istiyoruz. Türkiye’de 80’i aşkın üniversitede cami inşaatları sürüyor. 15’ini ibadete açtık, 50’sini de 2015’te açacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye’de 80’i aşkın üniversitede cami inşaatlarının sürdüğünü belirterek, "15’ini ibadete açtık, 50’sini de 2015’te açacağız" dedi.

Üniversite gençliğinin camilerle buluşmasını önemsediklerini söyleyen Görmez şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de yaklaşık 20 milyon genç var. Bu gençlerimize ulaşmak istiyoruz. Şehirlerdeki üniversite camilerini önemsiyoruz. Onların manevi yönden gelişmesini, camilerden istifade etmesini istiyoruz. Türkiye’de 80’i aşkın üniversitede cami inşaatları sürüyor. 15’ini ibadete açtık, 50’sini de 2015’te açacağız. Camiyi yeniden hayatın içine, şehrin ve insanın kalbine almak istiyoruz. Başkanlık olarak bunu başarmamız lazım. Camilerin, milletimizin Müslüman kimliğini keşfedeceği, ruhlarında cami sevgisini yaşayabilecekleri mekanlar olmasını istiyoruz.”

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