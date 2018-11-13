İSTANBUL, (DHA)- “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Eğitim Bölge Müdürü Hidayet Şahin, “Kalite bilinci üniversitelere ve Türkiye’ye değer kazandıracaktır. Üniversitelerde kalite bilinci artıyor ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bunun öncüsü, bu gerçekten gurur verici” dedi.

23 Temmuz 2015 tarihli, 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren \'Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği\' kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nde düzenlenen kalite güvence sistemleri toplantısına misafir konuşmacı olarak katılan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Marmara Eğitim Bölge Müdürü Hidayet Şahin, “İGÜ hem bireysel, hem kurumsal kalitenin içini doldurabilen bir üniversite. Mükemmelliği sürekli arayan, sürekli zorlayan bir anlayışa ve Türkiye’nin en fazla akredite edilmiş programına sahip üniversite olma özelliğini taşıyan İGÜ, üniversitelerdeki kalite bilincini artırmada öncülük yapıyor ve bu gurur verici” diye konuştu.

“İGÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR”

Yükseköğretimde kalitenin kamu politikası haline dönüştüğünü dile getiren İGÜ Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “İdari ve mali bağımsızlığı olan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulması bunun en önemli göstergesi. Kalite kurulu artık, Türk yükseköğretim kuruluşlarında YÖK’ün rutin ve diğer konularla alakalı denetimlerine ilave olarak kalite değerlendirmeleri yapıyor. Kalite güvence yönetimi pek çok sektörde olduğu gibi yükseköğretimde de olmazsa olmaz şart haline dönüştü. Bu çerçevede üniversiteler yapılarını, işleyişlerini, süreçlerini, politikalarını, prosedürlerini güncelliyorlar. Personel eğitimleri yapıyorlar. Üniversitemizde uluslararası akreditasyon çalışmalarıyla kendi içyapısına yönelik hedefleri doğrultusunda kalite yönetimini, kalite güvence sistemini çok ciddiye alıyor. Bu çerçevede de çok sayıda yaptığımız eğitimlerin bir diğerini gerçekleştirdik. İstanbul Gelişim Üniversitesi gelişmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“FARK YARATAN DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMANIN BİLİNCİNDEYİZ”

Kalite kültürünün ve farkındalığının artırılması için birçok çalışma yaptıklarını belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, fark yaratan bir dünya üniversitesi olmanın bilinci ile hareket ettiklerini dile getirdi. Gayretli, “Eğitimde kaliteyi sürekli arttırmak ve uluslararası standartları sağlamak için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programına sahip üniversitesi olarak bir rekora imza attık. Bunun devamı için de gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz\" dedi.