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Eğitim

Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme başladı

Üniversitelere kayıtlarsa 13-19 Eylül’de yapılacak

25 Ağustos 2017 04:04

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dün akşam yayınladı. Kılavuza göre adaylar 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini bugünden başlayarak 5 Eylül kadar ÖSYM'nin internet adresinden yapabilir.

ÖSYM üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için 2017 ÖSYS ek yerleştirme kılavuzunu internet adresi üzerinden paylaştı. 2017 ÖSYS yerleştirmelerinde hiçbir üniversiteye yerleşmeyen adaylar 25 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında şansları bir kez daha deneyebilecek. Üniversitelere kayıtlarsa 13-19 Eylül’de.

24 tercih hakkı

Adaylara ek yerleştirme tercih döneminde 24 tercih hakkı veriliyor. Tercihte bulunmak için adayların 15 liralık ek yerleştirme ücretini 6 Eylül saat 23.59’a kadar ödemesi gerekiyor. Ödeme yapılmadığında adayların tercihleri geçerli sayılmıyor.

Yerleşen adaylar tercih yapamaıyor

2017-ÖSYS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamıyor. Bunun için, 2017-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. İkinci merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo 3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebiliyor. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlarıysa, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih listesinde yer verebiliyor.

Özel yetenekle yerleşenlere tercih hakkı

2017-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercihte bulunabiliyor.

Tercihleri ÖSYM'nin internet adresinden

2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılıyor. Bunun dışında posta, faks veya elektronik postayla tercih bildirimleri kabul edilmiyor.

 

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