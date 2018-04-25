İSTANBUL, (DHA )-BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin organize ettiği ve üniversite adaylarının sabırsızlıkla beklediği Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı başladı. Bu yıl 6\'ıncısı düzenlenen fuarda, binlerce öğrenci meslek seçimi ve üniversite tercihinde son kararlarını verecek.

Fuara, Türkiye’nin köklü üniversiteleri, özel eğitim kurumları ve kariyer insan kaynakları siteleri katıldı. Üniversite sınavı öncesi öğrencilere verilen bu hizmet ile üniversite adayları, Fuarda hem seçecekleri bölümleri ve meslekleri analiz edecekler hem de üniversitelerin şartları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı\'nın açılış törenine üniversite adayı öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Başakşehir Belediyesi çeşitli noktalardan ve okullardan fuara servis kaldırarak ring servisi yaptı.

FUAR ÜNİVERSİTE ADAYLARINI, TERCİHLERİ KONUSUNDA AYDINLATTI

Doğuş Üniversitesi asistan öğrencilerinden aynı zamanda stand görevlisi Kardelen Yüce fuara ilişkin yoğun katılımın olduğunu ifade ederek, \"Burada Doğuş Üniversitesi’ni temsilen bulunuyorum asistan öğrenci olarak , birçok üniversite gibi biz de burada öğrencilere ulaşma amacıyla bulunuyoruz. Öğrencilerin bu fuar günlerinde kendi istedikleri bölümle, öğrencilerle, eğitim koordinatörleriyle iletişime geçip, bölüm hakkında bilgiler alabilecekleri, geleceklerini nasıl şekillendirebilecekleri, istedikleri bölümlere gerçekten ulaşıp ulaşmamalarının onlar için iyi olup olmayacağını bu fuarlarda eğitimcilerle, öğrencilerle konuşarak amaçlarına ulaşabilirler\" dedi.

Diğer yandan üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden Yunus Emre Susam ise,’ Başakşehir Belediyesi’nin katkılarıyla geldik , otobüslerle buraya getirdiler. Fuar çok katkılı olmuş, bana çok katkı sağladı, üniversitelerin puanları hakkında bilgilendirme yapıldı bize. Bilmediğim çok şeyi öğrendim fuar çok faydalı olmuş. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum\" dedi.

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