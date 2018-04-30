Üniversiteler arası plaj futbolu şampiyonu İGÜ

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13\'üncü Lale Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler arası Plaj Futbolu Turnuvası\'nın şampiyonu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu.
16 üniversitenin katıldığı Lale Kupası Turnuvası, İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri’ndeki kum sahada düzenlendi. Turnuvanın final gününde normal süresi 3-3 biten maç sonunda rakibini penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup eden İGÜ şampiyon oldu. Şampiyon takım kupasını İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu\'nun elinden aldı.
Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilmiş ilk Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) olma unvanına sahip İGÜ, yükselişini sporcularının elde ettiği başarılarla taçlandırmayı hedefliyor.
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