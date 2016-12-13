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Eğitim

Üniversiteden açıklama: O akademisyen açığa alındı

Abdülkadir Şen isimli akademisyen, Alevilere yönelik tehditte bulunmuştu

13 Aralık 2016 21:36

Muş Alparslan Üniversitesi’nde görevli akademisyen Abdülkadir Şen, Halep’in Suriye ordusunun eline geçmesinin ardından Alevilere yönelik tehditte bulunması üzerine açığa alındı.

Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan ve Marmara Üniversitesi’nde doktora yapan Şen tehditler ve hakaretler savurduğu tweetlerinin ardından gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapatmıştı.

Şen, büyük tepki çeken tweetlerinde şöyle demişti: 

“Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. Lanetliler topluluğu…”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor”, “Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malazgirt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş Anadolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes hesabını buna göre yapsın”, “Herkes Rus konsolosluğuna gitsin, Ben de oradayım. Mecusi İran’ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi/Şii haçlı ortaklığı ile yapıldı.”

Muş Alparslan Üniversitesi'nden açıklama: Açığa alındı

Üniversitenin açıklaması şöyle:

"Üniversitemizde görevli bir öğretim elemanının kendisine ait sosyal medya hesabında belli bir inanç grubunu hedef alan paylaşımlarda bulunduğu, gelen tepkiler nedeniyle yanlış anlaşıldığını beyanla paylaşımlarını kaldırdığı idaremizce tespit edilmiştir. Konu hakkında idari tahkikat başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından ilgili personel açığa alınmıştır."

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