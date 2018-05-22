Üniversitede ‘sınırları aşan şenlik'

İSTANBUL, (DHA)- SURİYE iç savaşından sonra ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteci çocuklar, İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde eğlenceli anlar yaşadı. ‘Biz Bir Aileyiz’ temasıyla düzenlenen şenlikte 60 mülteci çocuk üniversite öğrencileri eşliğinde halat çekip çuval yarışı yaptı, futbol oynadı.

Sosyal projelerine bir yenisini ekleyen İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) öğrencileri, İstanbul’da eğitim gören savaş mağduru mülteci çocuklar için ‘Biz Bir Aileyiz’ temasıyla çocuk şenliği düzenledi. Mülteci çocuklar, ‘İnsani Yardım Kulübü’ne üye öğrenciler eşliğinde çuval yarışı, halat çekme ve futbol gibi spor aktiviteleri gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı şenlikte mülteci çocuklar unutulmaz dakikalar yaşadı. Projede öğrencilere danışmanlık yapan İMÜ Sosyal Bilimler Meslek Okulu Öğretim Görevlisi Hülya Özkan, şenlikte 60 mülteci çocuğu konuk ettiklerini söyledi. Geçen yıl şenliğin ilkini düzenlediklerini kaydeden Öğr. Gör. Hülya Özkan, “İnsani Yardım Kulübü olarak bu yıl ‘Biz Bir Aileyiz’ ana temalı çocuk şenliği ile sınırları aştık. Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılan çocukları okulumuzda konuk ettik. Bu çocukların büyük kısmı ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetim çocuklar. Özellikle bu çocuklarımız için kendilerini aile ortamında hissedecekleri ortam oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz de bu hassasiyetle çok çalıştı\" dedi.

HARÇLIKLARI İLE KÜTÜPHANE AÇTILAR

İnsan Kaynakları Yönetimi Kulübü öğrencileri tarafından yapılan bir diğer projede ise ‘Nihat Sami Banarlı İlkokulu’na kütüphane açıldı. Öğrencilerin tamamen kendi imkanlarıyla, harçlıklarından artırarak açtığı kütüphanede ilk etapta bin kitap raflardaki yerini aldı. İMÜ İnsan Kaynakları Yönetimi Kulübünün danışmanlığını yapan İMÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Pelin Vardarlıer, öğrencilerin topluma sağduyulu olduklarını bu anlamda sürekli proje ürettiklerini söyledi. Eğitimin amaçlarından birinin iyi insan yetiştirmek olduğunu kaydeden Vardarlıer, “Üniversitelerin öğrencilerin mesleklerine ilişkin temel bilgileri vermenin yanında, içinde yaşadıkları topluma nasıl katkı yapabileceklerini öğretmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda sosyal projelere ve çalışmalara çok önem veriyoruz. İyi bir vatandaş olmak bireyin sadece kendi sorumluluklarının farkında olmasıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluklarını da yerine getirmesiyle sağlanabilir\" diye konuştu.

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