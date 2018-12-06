Üniversitede satırlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde Hüseyin Sami Ç., Semih A. ve arkadaşlarına satırla saldırarak yaraladı. Semih A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşı Büşra Ş. ile birlikte dün gece 23:00 sıralarında Semih A.'yı telefonla arayarak Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde çağırdı. Semih A., ev arkadaşları Samet A. ile Ömer Can Y. ile birlikte kampüse geldi. Burada Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulunan arkadaşları satırla Semih A. ve yanındaki ev arkadaşlarına saldırdı. Olayda Semih A. yara almazken Samet A. ve Ömer Can Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan Hüseyin Sami Ç. ile beraberindekiler ise olaydan sonra kaçtı. Diğer öğrencilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Samet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin kampüs içerisinde takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Olayın, Semih A.'nın Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşına arkadaşlık teklif etmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi

(DHA)