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Yaşam

Üniversitede kız öğrenciye 'reis' dayağı

Ülkücü reisin kantini boşalt talimatını dinlemeyen krız öğrenci, bir grup ülkücü öğrenciden dayak yedi.

25 Şubat 2009 02:00

Ülkücü reisin kantini boşalt talimatını dinlemeyen krız öğrenci, bir grup ülkücü öğrenciden dayak yedi.

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Çağdaş Gamze Öymez (24), kantinden çıkmaması üzerine, ''ülkücü'' olduğu öne sürülen bir grup öğrenci tarafından darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Öymez, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Öymez, Ankara Adalet Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla birlikte bugün fakülte kantininde oturduğu sırada, ''ülkücü'' bir grup öğrencinin yanlarına gelerek kantinden çıkmalarını istediğini savundu. Öymez, şunları kaydetti:

''Bunu neden istediklerini sorunca, fakülte reisi devir-teslimi için toplantı yapacaklarını söylediler. İtiraz ettim. Beni tartaklamaya başladılar ve küfür ettiler. Karşı koymaya çalışınca 5-6 kişilik bir grup, yumruk ve tekmelerle bana saldırdı. Yere düştüm ve başıma darbe aldım.''

Görevlilerin araya girmelerinin ardından kantinden çıktıklarını ifade eden Öymez, Adli Tıp Kurumundan, ''başında ödem ve göğsünde darbe sonucu hiperemi oluştuğuna ilişkin rapor aldığını'' bildirdi.

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