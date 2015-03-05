Üniversitede kavga hazırlığı: Emanetleri getirin, örgütçüler halay çekeceklermiş!

Son günlerde üniversitelerde silahlı-sopalı kavgalar yaşanması ve öğrenci cinayetlerinin olması tedirginliğe yol açarken İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de "ülkücü" olduğu öne sürülen bir grubun, sol görüşlü öğrenciler olduğu iddia edilen bazı gruplara saldırı planladığı öne sürüldü.

Bazı üniversite öğrencileri tarafından sosyal medyada paylaşıma sokulan WhatsApp yazışmalarında "Herkez hazırlıklı olsun, emanet (silah) getirsin yanında, Reisimizin kesin talimatı var" ifadeleri dikkat çekti. "İstanbul Aydın Üniversitesi Ülkücüleri" adlı gruptan atılan mesajda "Örgütçüler yarın okulda halay çekeceklermiş, karşılarında toplanacağız" çağrısı yapıldı.

Bu arada üniversite yönetiminin de artan gerilim ve kavga ortamımın tehlikesine dikkat çekerek, öğrencilere şu mesajı yolladığı ortaya çıktı:

"Değerli öğrencilerimiz birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla izin vermeyelim. Aksi davranışlar sergileyenler üniversiteden uzaklaştırılacaktır." Rektörlük

Kürt öğrenci saldırıya uğramıştı

Geçtiğimiz günlerde (3 Mart 2015) yine aynı üniversitede Özgür Düşünce Kulübü'ne üye öğrencilere saldırı düzenlenmiş, ardından özel güvenlik görevlileri E. A. isimli Kürt öğrenciyi onu Avcılar'a götüreceklerini söyleyerek okuldan çıkartmıştı. Ancak güvenlik görevlileri öğrenciyi okulun yakınındaki metrobüse bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.