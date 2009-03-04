Üniversitede 'Beatles' bölümü

Kuruluşlarından kırkı aşkın yıl sonra Beatles ve şarkıları yüksek lisans öğrencilerince akademik çevrelere taşınacak.



Beatles, Popüler Müzik ve Toplum adlı master programı İngiltere'de ve büyük olasılıkla dünyada türünün tek örneği olmaya aday. 12 haftalık dört modülden oluşan Yüksek lisans programı boyunca İkinci Dünya Savaşı sonrası müzik sektörü, alt kültürler, yerelliğin önemi gibi konular ele alınacak.



Üniversitenin popüler müzik alanında önde gelen öğretim görevlilerinden Mike Brocken, grubu akademik anlamda mercek altına almanın zamanının geldiğini söyledi.



Brocken, "Beatles hakkında 8 bini aşkın kitap yazıldı ama asla ciddi bir akademik çalışma yapılmadı, işte biz bu açığı gidermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



Programın İngiltere'den tam zamanlı öğrencilere fiyatı ise 3 bin 500 sterlini bulacak.

