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Üniversite yerleştirme sonuçları hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

"Fenerbahçe Üniversitesi, Van Persie Fakültesi, Golcülük ve sümkürme bölümünü kazanmışım"

10 Ağustos 2016 15:41

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe Üniversitesi, Van Persie Fakültesi, Golcülük ve sümkürme bölümünü kazanmışım", "Whatsapp dili ve edebiyatına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yerleştirme sonuçları hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

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ÖSYSüniversiteyerleştirme sonuçları

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