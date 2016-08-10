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Eğitim

2016 ÖSYS tercih sonuçları açıklandı

Tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı

10 Ağustos 2016 13:55

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Temmuz - 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında alınan ÖSYS tercih sonuçları açıklandı.

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 13 Mart’ta gerçekleşen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 18-19- 25- 26 Haziran’daki Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda gerçekleştirilen üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden https://sonuc.osym.gov.tr/  T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılabilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-19 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 12-16 Ağustos arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

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