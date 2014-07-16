Üniversite tercih süresi yarın doluyor

Yapılan YGS ve LYS sınavlarının ardından üniversite adaylarının yerleşmek istedikleri okulları tercih etmeleri için verilen süre yarın doluyor. Süreyi uzatmayacağını açıklayan ÖSYM, internetten yapılacak başvuruların 17 Temmuz saat 23.59’da sona ereceğini hatırlattı. Adaylar 30 tercih yapma hakkına sahip ancak tümünü doldurmak zorunda değil. Adaylar tercihlerinde ÖSYM’nin sitesinde yer alan 2014 ÖSYS Yerleştirme ve Tercih Kılavuzu’nu kullanacak.

Yazıcıdan çıktı alın

Habertürk'te yer alan habere göre, ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların ekranda “2014- ÖSYS Tercihleriniz başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini görmesi gerekiyor. Yazıcıdan da tercihleriyle ilgili çıktı almaları öneriliyor. Lisans programlarını tercih etmek için adayın LYS’deki puan türlerinden birinde 180 ve üzerinde puanı olması gerekli. Adayların tercihlerinde puanlarından çok başarı sıralamalarını kullanmaları doğru tercih yapmalarını sağlayacak. İstemediğiniz bölümleri listenize alır ve yerleşirseniz kayıt yaptırmasanız bile gelecek yıl puanınızın düşeceğini unutmayın.