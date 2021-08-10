Üniversite sınavında baraj puanı düşürüldü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite sınavında baraj puanının düşürüldüğünü duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, baraj puanının düşürülmesini istemişti.

Erdoğan paylaşımında, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) konuyla ilgili olarak çalışmalarını tamamlamıştı. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de 180 olarak uygulanıyordu.

TIKLAYIN | Bahçeli istedi, YÖK üniversite sınavlarında barajın düşürülmesi için çalışmalarını tamamladı