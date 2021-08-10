Bahçeli istedi, YÖK üniversite sınavlarında barajın düşürülmesi için çalışmalarını tamamladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini istemesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) konuyla ilgili olarak çalışmalarını tamamladı. Hürriyet gazetesi çalışmanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu sene üniversite imtihanlarında bir sıkıntı yaşandı. 170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Sağ olsun onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Şu anda işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız" açıklamasının ardından bir kez daha üniversite sınavların kaldırılması çağrısını yineleyen Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; YÖK, barajın düşürülmesi konusunda çalışmalara başladı.

YÖK'ün salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmamasını amaçladığı belirtildi.

Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülmüştü.

TIKLAYIN - Bahçeli: Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir