Her ay üniversite sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Avcı, TOEFL sınavları gibi bir sistemle üniversite sınavlarının yapılacağı, her ay düzenlenecek sınavlardan hangisinde en yüksek not alınırsa onun geçerli olacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Başkent Öğretmenevi’nde eğitim muhabirlerine iftar verdi. İftarın ardından soruları yanıtlayan Avcı, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulu’nda soruların açıklanmasıyla ilgili talimat verdiği ve YGS ve YDS sınavlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldığı yönünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bir açıklaması oldu” ifadeleri üzerine Avcı, konunun yanlış anlaşılmış olabileceğini söyledi. Bakan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir talimat söz konusu değil. Şu tarafı doğru. Bu, Bakanlar Kurulunda konuşuldu ve açıklanması açıklanmaması bununla ilgili “niye açıklanmıyor”la ilgili Bakanlar Kurulu’nda bilgi verildi. ‘Bunu çalışalım’ denildi sadece. Yani öyle hemen açıklayalım hemen... Biliyorsunuz yasada var, Bilgi Edinme Yasası’na dahil değil. Bu da bir şeyleri gizlemek için falan alınmış bir karar değil. Çünkü bu, daha önce planlanan bir süreç. Ömer Dinçer zamanında başlatılmış bir çalışma var.”

Avcı, TOEFL sınavlarına istenildiği zaman girilebildiğini anımsatarak, bu sınavda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca sorunun bulunduğunu, bir imtihandaki sorunun bir süre daha yöneltilmediğini anlattı. Bu sınavda alınan en yüksek puanla öğrenci kabul eden kurumlara müracaatın yapılabildiğini dile getiren Avcı, benzer bir sitemin üniversiteye giriş için tasarlandığını belirtti.

Her ay sınav hakkı

Bu sistemde, öğrencilerin bir kez sınava girdikleri sınav sonuçlarına göre değil, senenin belli aylarında veya örnek olarak her ay sınava girme hakkının olduğunu ifade eden Avcı, “O projenin gereği olarak soruların birikmesi lazım. Düşünün her ay soru sorduğunuz zaman senede en az 12 tane bu ölçekte sınav yapıyorsunuz demektir. Bunun için de 12 çarpı bu ölçekte soruya ihtiyacınız var bir yılda. Buna yıllar boyu düşündüğünüzde katlanıyor. O projenin gereği bu. Bunlar izah edildi, ‘çalışalım’ denildi sadece. Şimdi tekrar artılarıyla eksileriyle biz bunu çalışıyoruz. Bir karar verdiğimiz zaman da onu kamuoyuyla paylaşırız” diye konuştu. Bir başka soru üzerine Bakan Avcı, TEOG sınavında mahkemece iptal edilen 4 soruyu kendisinin de incelediğini belirterek, “İptal edilen sorularımız yanlış değil” ifadesini kullandı.

KPSS’de bir soru iptal

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) bir soru iptal edildi. ÖSYM’den alınan bilgiye göre, KPSS’nin 5 Temmuz’daki sabah oturumunda yer alan Genel Kültür Testi’ndeki bir sorunun, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ÖSYM Yönetim Kurulunca iptaline karar verildi.

Lise sonlara sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, lise son sınıf öğrencilerine sınav hakkı verilmesine ilişkin “Bir sınav hakkı vereceğiz. Devamsızlıktan kalanların devamsızlığının dikkate alınmayacağı bir düzenleme yapacağız” dedi.

70’i aşkın lise türünün 7’ye indirildiğini belirten Avcı, meslek liselerinde 9. sınıfta derslerin ortak olduğunu hatırlattı. Özel okullardan devlet okullarına geçişe ilişkin soru üzerine de Bakan Avcı, özel okullardan devlet okullarına 2 bin 200 öğrencinin geçiş yaptığını kaydetti. El yazısı konusunda öğrencilerin zorluk çektiğinin ifade edilmesi üzerine Avcı, bunun MEB’in yaptığı en güzel işlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Avcı, el yazısının milli bir yazı karakteri oluşmasına katkı sağlayacağını, bunun devamının getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Spekülasyon yapılıyor

Okulların İmam Hatip’e dönüştürüldüğü algısının oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Avcı şunları kaydetti, “Bugün itibariyle Türkiye genelinde 936 Anadolu İmam Hatip Lisesi, bin 355 imam hatip ortaokulu var. Toplam öğrenci sayımız ortaokul artı lise 713 bin 884. Anadolu öğretmen liselerini biliyorsunuz kapattık. Bunları ya Anadolu Lisesi, ya Fen Lisesi, ya sosyal bilimler ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi yapıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığı için sanki kapatılan tüm Anadolu öğretmen liseleri imam hatip lisesi oluyormuş gibi bir algı oluştu. Türkiye genelinde 298 Anadolu Öğretmen Lisesi vardı. Bunlardan 5’i Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürüldü. Kız imam hatiplere büyük talep var. Toplam 107 kız Anadolu imam hatip lisemiz var. Bunların 22 tanesi bu sene açıldı.”

TOEFL nedir?

Standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen TOEFL (Test of English as a Foreign Language/ Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) 130 ülkede ABD’nin Educational Testing Services Şirketi tarafından düzenlenir. Sınav yılda 50 kezden fazla uygulanıyor. En yüksek puan geçerli oluyor.