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Karnesinde zayıf olan üniversite öğrencisi adayına ek sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanı, üniversite sınavına giren lise son sınıf öğrencilerinin karnelerinde zayıf bulunması durumunda ek sınav hakkı tanınacağını açıkladı

20 Temmuz 2014 10:38

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, üniversite sınavlarına giren ve karnesinde zayıfı olan 12’nci sınıf öğrencilerine sınav hakkı vereceklerini söyledi.

Başkent Öğetmenevi’nde eğitim muhabirlerine verdiği iftar yemeğinin ardından soruları yanıtlayan Bakan Avcı okulların imam hatibe dönüştürüldüğü algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye genelinde 298 Anadolu Öğretmen Lisesi vardı. Bunlardan 5’i Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürüldü. Kız imam hatiplere büyük talep var. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 936 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1355 imam hatip ortaokulu var.”

Bakan Nabi Avcı, ÖSYM’nin yaptığı sınav sorularının açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili  “Bakanlar Kurulu’nda konuşuldu. ‘Bunu çalışalım’ denildi sadece” dedi.

 

KPSS’de bir soru iptal

 

Öğretmenlik ile kamudaki A ve B grubu kadrolar için 5 Temmuz’da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) bir soru iptal edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilen sorunun genel kültür testinden olduğu belirtildi.

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