Üniversite öğrencisinden suç duyurusu: Go-karta bindim kızlık zarım bozuldu

Trabzon'da üniversiteli 21 yaşındaki M.Ü. bir arkadaşıyla birlikte go-karta bindi. İddiaya göre go-kart aracına binen M. Ü.'nün boyu kısa olduğu ve ayağı gaz pedalına yetişemediği için emniyet kemeri takılmadı. Go-kart aracına kemeri takılmadan binen M. Ü. pistte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sonrası omzunda ve kasıklarında ağrı hisseden genç kız eve gittiğinde cinsel organında kanama olduğunu fark etti.

Habertürk gazetesinden Enis Yıldırım’ın haberine göre, hastaneye giden M.Ü. ‘kızlık zarı’nın zarar gördüğünü öğrendi. Kaza nedeniyle kızlık zarının zarar gördüğünü iddia eden M.Ü. savcılığa suç duyurusunda bulundu. M.Ü., "Go-kart aracında güvenlik kemeri takılınca boyumun kısa olması nedeniyle ayağım frene ve gaza yetişmiyordu. Görevliler kemeri takmazsam ayağımın yetişeceğini belirterek kemer takmadılar. Sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybettim, kaza oldu. Omuzum ve kasıklarımda ezilmeye dayalı ağrılar oluştu. Zamanla ağrılar arttı ve kasıklarımdan kan geldi. Doktora gittim, kızlık zarımın zarar gördüğünü öğrendim. Bu sebepten işletmeden şikayetçiyim" dedi.



Bilirkişi yırtık tespit etti

Şikayet sonrasında soruşturma başlatan Savcı Ömer Gündoğdu, olayla ilgili bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cinsel organında yırtık oluştuğunu tespit etti. Rapor doğrultusunda Savcı Gündoğdu, go-kart işletmecisi Sedat Ş. hakkında ‘basit yaralama' suçundan iddianame hazırlayarak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sedat Ş.'nin 4 aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor.