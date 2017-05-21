Üniversite öğrencisi Rumeysa Kadak, AKP yönetimine girdi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler belli oldu. AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay, Şaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yer almadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun listeye girerken, listede dikkat çeken bir diğer isim de Marmara Üniversitesi öğrencisi Rumeysa Kadak oldu.

AKP yönetiminin en genç ismi olan Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor.

MKYK listesi

Binali Yıldırım

Abdülhamit Gül

Ahmet Sorgun

Ali Aydınlıoğlu

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Erol Kaya

Ethem Sancak

Fatih Şahin

Fevzi Şanverdi

Hacı Ahmet Özdemir

Hamza Dağ

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

E. Emrah Karayel

Jülide Sarıeroğlu

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Emin Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Savaş

Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Nurettin Canikli

Öznur Çalık

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rumeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Vedat Demiröz

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış

MKYK'dan çıkarılan isimler

Galip Ensarioğlu

Mehmet Müezzinoğlu

Veysi Kaynak

Yasin Aktay

Şaban Dişli

Ayhan Ogan

Ayşe Sulak Köseoğlu

Edibe Sözen

Emine Nur Günay

Nükhet Hotar

Fatma Güldemet Sarı

Fazilet Dağcı Çığlık

Hüseyin Özbakır

Mahmut Kaçar

Yelda Erol Gökçan

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Sema Ramazanoğlu

Serkan Bayram

Yaşar Karayel