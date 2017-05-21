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Üniversite öğrencisi Rumeysa Kadak, AKP yönetimine girdi

Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor

21 Mayıs 2017 20:52

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler belli oldu. AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin AktayŞaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yer almadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun listeye girerken, listede dikkat çeken bir diğer isim de Marmara Üniversitesi öğrencisi Rumeysa Kadak oldu.

AKP yönetiminin en genç ismi olan Kadak, okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevini de yürütüyor.

 

MKYK listesi

 

Binali Yıldırım
Abdülhamit Gül
Ahmet Sorgun
Ali Aydınlıoğlu
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Erol Kaya
Ethem Sancak
Fatih Şahin
Fevzi Şanverdi
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
H. Kübra Öztürk
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
E. Emrah Karayel
Jülide Sarıeroğlu
Mahir Ünal
Markar Esayan
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Savaş
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Nurettin Canikli
Öznur Çalık
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rumeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Vedat Demiröz
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış

MKYK'dan çıkarılan isimler

Galip Ensarioğlu
Mehmet Müezzinoğlu
Veysi Kaynak
Yasin Aktay
Şaban Dişli 
Ayhan Ogan
Ayşe Sulak Köseoğlu
Edibe Sözen
Emine Nur Günay
Nükhet Hotar
Fatma Güldemet Sarı
Fazilet Dağcı Çığlık
Hüseyin Özbakır
Mahmut Kaçar
Yelda Erol Gökçan
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Sema Ramazanoğlu
Serkan Bayram
Yaşar Karayel

 

 

 

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