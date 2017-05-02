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AKP MKYK üyesi, markete kayyım olarak atandı!

"O marketin sahiplerini tanıyorum"

02 Mayıs 2017 11:39

OHAL kapsamında el konulan Mardin Kızıltepe'deki Sezer Gıda adlı markete, kayyım heyeti atandı. Atanan isimlerden biri de, AKP MKYK Üyesi ve Mardin Kadın Kolları kurucusu Zeynep Alkış oldu. 

Özgeçmişine göre ticari deneyimi olmayan Alkış, imam hatip okulu ve ilahiyat fakültesi mezunu. Halen Makedonya'daki bir üniversitede hukuk eğitimi gören Alkış, AKP'nin 2'inci Olağanüstü Kongresi'nde MKYK'ya seçilmişti.

"Habersiz atanmışım"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre AKP’li Alkış, “Ben talep etmedim. Böyle bir atama yapılmış. Kayyım atanan yerlerde partimiz, güçlü isimlerin bu işleri yürütmesini istiyor. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Ancak bu görevi kabul etmedim. Etik olarak doğru bulmadım. Çünkü o marketin sahiplerini tanıyorum” dedi.

Alkış'ın kayyım olarak atandığı Sezer Gıda'ya, ‘'FETÖ'nün finans kaynağı'' olduğu iddiasıyla Ağustos 2016'da operasyon yapılmış, 7 firma yöneticisi tutuklanmıştı.

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