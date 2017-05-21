Süleyman Soylu geldi, Yasin Aktay gitti; işte AKP'nin yeni MKYK'sı...

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine aday gösterilen isimler belli oldu.

Listede, AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay, Şaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yer almadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun listeye girmesi dikkati çekti.

Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli, darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

İşte yeni MKYK

Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeyit Aslan, Zeynep Alkış, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal.

Liste dışı kalanlar

Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Mehmet Müezzinoğlu, Özben Gökçen, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Veysi Kaynak, Yasin Aktay, Yaşar Karayel.

19 yeni isim MKYK'da

Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal.

Dört ilke tüzükte

AKP tüzüğünün 4. maddesine ‘16. fıkra’ olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her konuşmasında vurguladığı ilkeler eklendi. O fıkra şöyle oluştu:

“AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder.”

Vekillik eklendi

Kongrede, aralarında Başbakan Yıldırım’a ‘Genel Başkan Vekilliği’ görevinin ihdas edilmesinin de bulunduğu 9 tüzük değişikliği yapıldı. Tüzükteki 77. maddeye A fıkrasıyla ‘genel başkan vekili’ maddesi eklendi. O madde şöyle: “Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda, genel başkan vekili MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder. Bu madde hükmü yan kuruluşlar ile genel merkez dışındaki teşkilat kademelerinde uygulanmaz.”

Ayrıca AKP’de her seçim dönemi tartışılan 3 dönem kuralını esnetme konusunda da MKYK’ya tam yetki verildi. Kongrede tüzüğün disiplinle ilgili maddelerinde de önemli değişikliğe gidildi. Tüzüğün 116. maddesinde disiplin yaptırımları bakımından geçici ihracı gerektiren 3 fıkra, partiden kesin ihraç düzenlemesini içeren 117. madde kapsamına alındı. Bu fıkralar şunlar:

* Seçimlerde partiden olur almadan bağımsız aday olmak. Diğer partilerin ya da bağımsız adayların propagandalarını yapmak veya parti adayları aleyhine çalışmak.

* Partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak. Partili olmayı nüfuz olarak kötüye kullanmak.

* Usûlüne uygun olarak alınmış grup kararlarına uymamak.

Kurul üyeleri belli oldu

AKP 3. Olağanüstü Kongresi’nde ayrıca Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri de belli oldu. MKYK’da liste dışı kalan Hüseyin Özbakır ve Serkan Bayram Merkez Disiplin Kurulu’nda görev aldı. İşte o kurullar ve üyeleri:

Merkez Disiplin Kurulu:

Ali Özkay Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız.

Parti İçi Demokrasi Hakim Kurulu: Aziz Babuşçu, Vedat Bilgin, Şamil Tayyar.

Siyasi Erdem Etik Kurulu: Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit, Nihat Eri.