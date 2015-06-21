Üniversite öğrencisi Feride’yi kaçıran zanlılar tutuklandı

Muğla'da geçen perşembe günü kaçırıldığı ileri sürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Feride B. Adana'da kurtarıldı. Savcıya ifade veren Feride B. zorla kaçırıldığını söyledi. Feride B.'yi kaçırdığı iddia edilen Ahmet A. ise "Annemin elini öpmek tanışmak için Adana’ya geldik." dedi. Ahmet A. ile Savaş Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre, Adana’nın Tufanbeyli Doğanbeyli Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Feride B. ile kendisini kaçırdığını iddia ettiği 27 yaşındaki Ahmet A. Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi. Tufanbeyli İlçesi’ne gelen arkadaşlarının destek olduğu Feride B., ilk önce savcıya yaşadığı olaylar hakkında ifade verdi. Genç kız, zorla kaçırıldığını, Ahmet A.’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Adliye çıkışında DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Feride B., "Şu anda konuşacak halde değilim. Psikolojim çok uygun değil" dedi.

'Annemin elini öpmeye getirdim'

Ardından da Ahmet A., ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen yeğeni Savaş Ö.’nün ifadeleri alındı. Ahmet A., Feride ile 4 yıldır arkadaş olarak konuştuklarını son 2 yıldır da sevgili olduklarını ileri sürdü. DHA muhabirinin telefonla konuştuğu Ahmet A., olayı şöyle anlattı:

"Feride’nin ağabeyi Murat B. de çok samimi arkadaşım. Bu nedenle Feride ile sevgili olduğumuzu kimse bilmiyordu. 15 gün önce büyük ablası Düriye’ye söyledim. Çünkü askerde olan Murat, terhis olup gelecekti, arkasından iş çevirdiğimi düşünmesin istedim. Feride ile evlenmek istiyordum. Ancak ablası ilişkimizi öğrenince baskı yaptı ayrıldık, 15 gün önce. Olaydan bir iki gün önce Feride mesaj attı hatırımı sordu. Ardından da Derya ablası aradı, Feride’nin paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de eski günlerin hatırına 100 TL gönderdim. O sırada Marmaris’te yeğenim Savaş ile tatil yapıyorduk. Muğla’ya geçtiğimizde bir kafede karşılaştık. Sohbet ettik, otomobilde bana ’Ne olacak bu halimiz’ dedi. Ben de ’Ya sevginin arkasında duracaksın evleneceğiz. Ya da bitecek ben ağabeyin Murat’ın arkasından iş çeviren biri olarak bilinmek istemiyorum’ dedim. O da ’Daha senin aileni tanımıyorum’ dedi. Ben de ’gidelim tanış’ dedim. O da kabul edince Adana’ya doğru yola çıktı. Konya civarında arkadaşlarıyla mesajlaştı, sonra onlar kaçırıldığını iddia etmiş. Biz Adana’ya geldik. Bu sırada Murat öğrenmiş ilişkimizi onun baskısıyla kaçırıldığını iddia etti. Aslında annemin elini öpmek tanışmak için Adana’ya geldik. Ne olacak bilmiyorum."

Ahmet A.’nın Tufanbeyli İlçesi’nin Güzeller Mahallesi muhtarı olan ağabeyi Ömer Aydın, yaşananlara tanıklık ettiğini, kardeşi ile Feride’nin Tufanbeyli’ye gelmesini sağladığını söyledi. Feride’nin kaçırıldığı iddia edildikten sonra ağabeyi Murat ile telefonla konuştuğunu belirten Ömer A., "O da gelin isteyin, burada nişan düğün ne yapılacaksa yapalım dedi. Sonra Feride’ye şikayetçi olacaksın diye baskı yapmış. Bu yüzden Feride kaçırıldığını iddia etti" dedi.

Nöbetçi mahkeme tutukladı

Savcılıkta ifadelerin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, Ahmet A. ile Savaş Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.