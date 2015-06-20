Sosyal medya ayağa kalktı, üniversiteli #FerideBulundu

Muğla'da üniversite öğrencisi Feride'nin, kendisini taciz eden kişi tarafından kaçırıldığı, polisin ise işlem yapmadığı iddiası üzerine sosyal medyada başlatılan #FerideNerede kampanyası sonuç verdi. 20 yaşındaki Feride Berşe’nin Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Genç kadını eğitim gördüğü Muğla'da kaçıran A.A. ile ona yardımcı olan 1 kişi gözaltına alındı. A.A'nın, Berşe'nin İzmir'de yaşayan komşusu olduğu öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre, Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Feride Berşe perşembe günü ailesine ve arkadaşlarına "A.A. beni kaçırdı. Yanında silah var. Konya yoluna doğru gidiyoruz. Yardım edin" mesajı gönderdi. Bunun üzerine, konu emniyete bildirildi. Berşe'nin İzmir'den komşusu olan A.A.'nın yakalanması ve genç kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada seferberlik

Berşe'nin bulunması için konudan haberdar olan vatandaşlar Twitter'de #FerideNerede adlı hashtag oluşturuldu. Hashtag sosyal medyanın ilk sıralarında yer aldı. İnsanlar paylaşımlarıyla Berşe'nin de sonunun Cansu Kaya gibi olmaması için bir an önce bulunması çağrısı yaptı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Muğla Emniyetinden bilgi alarak konuyu takip etti.

Telefon sinyalinden yeri belirlendi

Polisin başlattığı çalışma sonucu A.A.'nın telefon sinyali Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'nde belirlendi. Konu Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletildi. Jandarma ekiplerinin A.A.'nın telefon sinyalinin hareket halinde olduğunu belirleyince, gittiği güzergah üzerinde önlem aldı. Durdurulan araçta A.A. ile kendisine yardım eden bir kişi yakalandı. Araçta bulunan Feride Berşe ise kurtarıldı. Otomobilde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve kendisine yardım eden kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana'da adliyeye sevk edilecek. Feride'yi kaçırırken A.A.'ya yardımcı olduğu iddiasıyla da Muğla'da da 3 kişinin aranırken, Feride'yi almak için ailesi İzmir'den Adana'ya gitti.

Gözyaşları içinde kaçırıldığını söylemiş

Feride'nin bulunması da #FerideBulundu hashtagiyle sosyal medyanın ilk sıralarına yükseldi. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Feride Berşe'nin ağabeyi Murat Berşe, "Kardeşimi kaçıran ve ona yardım eden kişi, Adana'nın Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zanlıların cep telefonu sinyali takibi sonucu yakalandığını öğrendim. Feride ile telefonda görüştüm. Gözyaşları içerisinde kaçırıldığını söyledi. Şu anda ifade veriyor. Muğla'da kaçırılma olayına 3 kişi yardımda bulunmuş. Polis ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.