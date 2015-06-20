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Üniversiteli genç kadın kaçırıldı, polis işlem başlatmadı: #FerideNerede

Muğla'da üniversite öğrencisi Feride'nin, kendisini taciz eden kişi tarafından kaçırıldığı, polisin ise işlem yapmadığı iddia edildi

20 Haziran 2015 00:52

Muğla'da Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi bir kadının, dün akşam saatlerinde kendisini bir süredir taciz eden Ahmet Aydın ve beraberindeki 2 kişi tarafından evine giderken kaçırıldığı iddia edildi. Feride ismindeki kadının arkadaşlarının polise başvurduğu ancak polisin konu hakkında işlem başlatmadığı belirtildi.

sendika.org'un haberine göre, dün gece polise giden üniversiteliler ifade verdiler ancak polis şikayetçiler birinci derece yakın olmadığı için işlem başlatmayı reddetti. Ayrıca saldırgan, genç kadına zorla arattırarak kendi isteğiyle gittiğini söylettirdi.

 

Kaçırılma anının görüntüleri mevcut

 

Muğla Emniyeti’nin üniversiteli kadının arkadaşlarının beyanını dikkate almaması üzerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve Muğla milletvekilleri araya girdi.

Saldırganın kimliği bilinmesine, kadının arkadaşları kaçırılma anının görüntülerine ulaşmalarına rağmen polis duruma müdahale etmedi. Feride’den hala bir haber alınamaması üzerine kadınlar #FerideNerede etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

Olay üzerine açıklama yapan Üniversiteli Kadın Kolektifi, saldırganın kimliğinin, olayın bir kaçırılma olduğunun bilinmesine rağmen duruma müdahale edilmemesini protesto etti.

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