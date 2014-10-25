Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı; 8 öldü, 20 yaralı!

Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu öğrencilerini taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi Karamık Köyü yakınlarında kaza yaptı. Kazada 8 öğrenci öldü, 20 öğrenci de yaralandı.

Eskişehir’e gezi amacıyla giden üniversite öğrencilerini taşıyan 2 otobüsten 32 YV 436 plakalı olanı, Çay’ın Karamık Köyü yakınlarında yağış nedeniyle yoldan çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 8 kişinin hayatını kaybederken, sürücü Yusuf Z. ve araçta bulunan 19 kişi yaralandı. Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bu arada olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, kazayla ilgili inceleme yaptı.



Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Öte yandan, Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin gezi için Yalvaç'tan Eskişehir'e gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi.