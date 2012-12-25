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Yaşam

Üniversite öğrencilerinden 'kahvehanelere kitaplık' projesi

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Yarar: Topladığımız kitaplarımızı kahvehanelerimize oluşturduğumuz kitaplıklara yerleştirdik, projemizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz

25 Aralık 2012 23:11

 

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencileri, ’Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında kampanya başlattı. 1200 kitap toplayan öğrenciler, Kahveciler Esnaf Odası’ndan da destek alarak 3 kahvehanede kitaplık oluşturdu.
 
Gökhan Ceylan'ın Dha'da yer alan haberine göre, 3 aylık bir zaman diliminde projeyi oluşturduklarını ifade eden sorumlusu Cumali Yarar, her bir kahvehanede 400 kitap bulunduğunu belirtti.
 
 

'Projemizi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz'

 
 
Yarar, projelerini yaygınlaştırmak istediklerine dikkat çekerek, "Üniversite öğrencileri olarak kahvehanelerde kitaplık oluşturmaya karar verdik. Sivas’taki çok sayıda kahvehaneyi ziyaret ettikten sonra projemizi Kahveciler Esnaf Odası Başkanımızla paylaştık.
 
Başkanımızın da maddi destekleriyle kitaplıklarımızı yaptırdık. Topladığımız kitaplarımızı da kahvehanelerimize oluşturduğumuz kitaplıklara yerleştirdik. İlerleyen dönemlerde projemizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.
 

 

'İsteriz ki kahvehanelerde kitap okuma köşesi bulunsun'

 
 
Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ise daha önce de bazı kahvehanelerde okuma köşesi oluşturduklarını anlattı.
 
Köksal, "O yüzden öğrencilerimizin bu projesine büyük önem verdik. Destek olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Biz isteriz ki bütün kahvehanelerimizde bir kitap okuma köşesi oluşturulsun, insanlarımız orada kitapları okusun" şeklinde konuştu. 
 
Yarar da, kitaplıkları yaptıran ve desteklerini esirgemeyen Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Beşir Köksal’a plaket verdi.
 
Beşir Köksal ise kitaplıkların oluşturulmasında görev alan öğrenciler ile kahvehane işletmecisi Zeki Kocaoğlu’na teşekkür belgesi verdi.

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