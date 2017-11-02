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Eğitim

Üniversite öğrencileri pazar tezgahında uygulama yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yüksekokul öğrencileri, pazarlama ve işletme dersinin uygulamasını semt pazarında yaptı

02 Kasım 2017 13:12

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde yüksekokul öğrencileri, pazarlama ve işletme dersinin uygulamasını semt pazarında yaptı. Pazar tezgahı başına geçen öğrenciler hem hayatın zorluğunu hem de ilk iş tecrübesini yaşadı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Kültürel Miras Bölümü 2\'nci sınıf öğrencileri, pazarlama ve işletme dersini ilçenin pazarında gerçekleştirdi. Sabah erkenden pazar yerine gelen öğrenciler pazar esnafıyla birlikte tezgahın başına geçti. Tezgahlara meyve ve sebzeleri dizen kız ve erkek öğrenciler, mesleğin inceliklerini esnaftan öğrendi. Pazarlama ve işletme tekniğini pazarcılardan dinleyen öğrenciler, vatandaşa ilk satışlarını da gerçekleştirerek pazarlamacılığa ilk adımı attı.
Öğretim elemanı Bilal Karasakal, \"Bugün farklı bir çalışma yapıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Öğrencilerimizle pazarlama dersine paralel olarak meslek yüksekokullarında 4 dönemin bir dönemini sahada uygulama olarak yapıyoruz. Bugün de pazarda öğrencilerimizi sahaya saldık. Tezgahlarda hem hayatın gerçek yüzüyle birebir karşılaşacak, hem pazarlama sürecini hem de iletişimi en iyi şekilde uygulayacaklar. Hedefimiz teoride öğrenmiş oldukları bilgileri, sahada pratikte en iyi şekilde uygulamaları. Bunun için de her hafta farklı sektörle öğrencilerimizi buluşturuyoruz, hayatın gerçeklerini ve iş ortamını en iyi şekilde yaşıyorlar\" dedi.
Pazarcılığın zor bir meslek olduğunu söyleyen öğrenciler, uygulamanın kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu kaydetti. Pazar esnafı da yaşadıkları tecrübeyi öğrencilerle paylaştıklarını, bunun kendileri için de güzel bir gün olduğunu aktardı.

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