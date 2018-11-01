Üniversite öğrencileri e-bülten yayınlarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek e-bülten yayınlarına başladı. Ayda bir yayınlanması planlanan e-bültenin ilk sayısında bölüm öğrencileri Dilara Acer, Burcu Demir ve Ebru Çelik, Türkiye’nin dış politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun öğrencilerinden Dilara Acer, e-bültende “Reform Eylem Grubu” üzerinden Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Burcu Demir “Suriye Politikasında İdlib Meselesi”, İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ebru Çelik ise “Türkiye’nin Hudut Komşusu Suriye” başlıklı yazıları ile e-bültende yer aldı.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN İLK E-BÜLTEN

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM) Müdürü ve İGÜ Politik Analiz Topluluğu (İGÜPAT) E-Bülteni Editörü Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, e-bültenlerin Türkiye’de öğrenciler tarafından hazırlanan ilk e-bülten olma özelliği taşıdığını söyledi.

İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri ile bir ilke imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Öğrencilerimizi olaylara analitik bir gözle bakmaya, yorumlarda bulunmaya her zaman teşvik ediyoruz. Öğrencilik yıllarında e-bültenlere yapacakları katkı ile ifade güçlerini geliştirmelerine, olanak sağlıyoruz. Bu doğrultuda da yaptığımız çalışmayı hayata geçirdik ve bu sayede bir ilke de imza atmış olduk. Ayda bir yayınlanmasını planladığımız e-bültenlere İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden herkes erişebilecek” ifadelerini kullandı.