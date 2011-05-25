-ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - YÖK Genel Kurul toplantısında 21 fakülteye dekan atandı. Üniversitelerin kontenjanlarında da bir miktar artış olduğu bildirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki YÖK Genel Kurul toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, devlet üniversitelerine ait 17, vakıf üniversitelerine ait 3 fakülteye dekan atandı. Açıklamaya göre, dekan atanan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle: -Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Altaş -Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Muhammed Atamanalp -Bartın Üniversitesi Fen Fakültesine Prof. Dr. Fahrettin Göktaş -Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Ümit Gökkuş -Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Özer -İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün -İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji -İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Metin Dığrak -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. İdris Şengül -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Bektaş -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Durmuş Deveci -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Kadir Saltalı -Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat -Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Ali Murat Sünbül -Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan -Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Kalender, YÖK, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Önder Efe'nin, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesine Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Ömer Hilmi Gülsen'in atanması işlemini de onayladı. -KONTENJANLAR ARTIRILDI- Bu arada, YÖK Genel Kurulunda üniversitelerin kontenjanları da görüşülerek, bazı bölümlerin kontenjanları artırıldı. Ancak yeni açılan veya açılacak olan bölümler nedeniyle kontenjanların toplamda ne kadar artacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl üniversitelerin kontenjanları yaklaşık 670 bin olarak belirlenmişti. Bundan sonraki YÖK Genel Kurul toplantısı 2 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.