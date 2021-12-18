UNICEF: Okulları kapatmak Omicron ile mücadelede son çare olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) başkanı Henrietta Fore, "Covid-19'un toplu bulaşması arttığında ve sıkı kamu sağlığı önlemlerinin alınması bir gereklilik haline geldiğinde, okullar en son kapatılacak ve ilk açılacak yerler olmalı" dedi.

Çinli haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; UNICEF başkanı Henrietta Fore, Covid-19 varyantı Omicron nedeniyle okulları kapatmanın yetkililerin alacağı son hafifletici önlem olması gerektiğini söyledi.

UNICEF başkanı yaptığı bir basın açıklamasında, "Ülke genelinde okul kapatmalarından mümkün olduğu sürece kaçınılmalıdır" diyerek şöyle devam etti:

"Covid-19'un toplu bulaşması arttığında ve sıkı kamu sağlığı önlemlerinin alınması bir gereklilik haline geldiğinde, okullar en son kapatılacak ve ilk açılacak yerler olmalı."

"Yaygın okul kapamalarında yeni bir dalga çocuklar açısından felaket olur" diyen Fore, "Kanıtı ortada: Uzun süreli, ülke çapında okul kapamaları; öğrenci, öğretmen ve ebeveynlere sınırlı kaynaklar ve uzaktan eğitime erişimin olmaması eğitimde onlarca yıllık ilerlemeyi sildi ve çocukluğu tanınmaz hale getirdi" dedi.

Fore'a göre çocuklar okulları kapandığında öğrenme kaybının ötesinde okulun verdiği güvenlik, arkadaşlarıyla günlük yüz yüze etkileşim, sağlık hizmetlerine erişim ve sıklıkla da günün en besleyici öğününü de kaybediyor. Okul çocuklarının bu nesli, potansiyel ömür boyu kazançlarından toplamda 17 trilyon ABD doları tutarında bir kayba uğruyor olabilir.