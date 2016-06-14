UNICEF: Her 10 çocuk sığınmacıdan 9'u refakatsiz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2016'da Kuzey Afrika üzerinden İtalya ve Avrupa'ya ulaşan göçmen ve sığınmacı her 10 çocuktan 9'unun refakatsiz olduğunu açıkladı.

Birgün'de yer alan habere göre; UNICEF raporunda, Kuzey Afrika üzerinden İtalya'ya gelen refakatsiz çocuk sığınmacıların sayısı 2016'ın ilk beş ayında geçen yıla oranla iki kat arttığı ve sayısının 7 bin 9'a çıktığı ifade edildi.

Çocuklar insan kaçakçılarına

güvenmek zorunda kalıyor

Refakatsiz çocuk sığınmacıların insan kaçakçılarına güvenmek zorunda olduğu ve onların istismarına maruz kaldığı belirtilen raporda, insan kaçakçılarına para ödeyebilmek için çalışmak zorunda bırakılan çocuklara insan tacirleri tarafından şiddet uygulandığı, kaçmak isteyen çocukların ise öldürüldüğü ifade edildi.

UNICEF raporunda; bazı çocukların cinsel istismara uğradığı ve Libya'da fuhuşa zorlandığı kaydedildi. Tecavüze uğrayan bazı kız çocuklarının ise İtalya'ya hamile bir şekilde ulaştıkları belirtildi.

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan çocukların sayısının, yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte daha da artacağı uyarısında bulunuldu.