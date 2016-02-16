"Türkiye'de 100 mülteci çocuk kayıp"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de son 1,5 yıl içerisinde kaybolan ve çoğunluğunu Suriye ve Afganistan’dan gelenlerin oluşturduğu 100 çocuğun akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Kaybolan mülteci çocuklarının organ kaçakçılarının ve terör örgütlerinin eline düşmelerinden endişe ediyoruz” dedi.

Organ kaçakçılığı mı?

Avrupa Polis Bürosu (EUROPOL) kayıtlarına göre, 10 binden fazla mülteci çocuğun kayıp olduğunu hatırlatan Gamze İlgezdi, bu çocukların insan ticareti yapan çeteler başta olmak üzere terör örgütlerinin eline düştüğünün değerlendirildiğini belirtti. Türkiye’de ise tablonun belli olmadığının altını çizen CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ailelerin başvurusu sonucunda şu ana kadar 100 çocuğun kayıp olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

INTERPOL’ün kırmızı bültenle aradığı ve Dr. Frankenstein olarak bilinen organ kaçakçısı Yusuf Sönmez’in yardımcısı İsrail uyruklu Boris Volfman’ın Atatürk Havalimanı’nda yakalandığını hatırlatan İlgezdi, Türkiye’deki kayıp çocukların organ mafyasının eline düşmüş olmasından endişe duyulduğunu söyledi.

İlgezdi, Başbakan Davutoğlu’na, “Kayıp mülteci çocuklardan bulunanların vücut bütünlüğüne yönelik bir kontrol yapılmış mıdır? Bu çocuklarımızda herhangi bir organ eksikliği tespit edilmiş midir?” sorusunu yöneltti.

Merdiven altı hastane iddiası

Suriye sınırına yakın illerde, merdiven altı tabir edilen kaçak hastanelerin kurulduğu, bu hastanelerde Suriye’de savaşırken yaralanan bir takım kişilerin tedavi edildikleri, ayrıca bu yerlerde organ nakli ve kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin de yürütüldüğü iddialarını hatırlatan İlgezdi, Başbakan Davutoğlu’na, bu iddialara yönelik sürdürülen operasyonları sordu.

Canlı bomba olan çocuk var mı?

Sığınmacı çocukların, organ kaçakçıları kadar, terör örgütlerinin de hedefinde olduğunu belirten CHP’li Gamze İlgezdi, “IŞİD gibi terör örgütlerince kaçırılarak, canlı bomba eğitimi alan kayıp sığınmacı çocuklara yönelik bir istihbarat var mıdır? Varsa bu çocuk militanların sayısı nedir?” dedi.