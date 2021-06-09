UNESCO Türkiye Foto Safari başlıyor

UNESCO Türkiye Foto Safari projesi kapsamında tüm fotoğraf tutkunlarını, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, 18 UNESCO ana unsurunda yarışacak. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.

UNESCO Foto Safari projesi kapsamında tüm fotoğraf tutkunlarını, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, 18 UNESCO ana unsurunda yarışacak. Tüm fotoğraf severlerle beraber 18 ana unsur bir yarışma heyecanıyla fotoğraflanacak ve en iyi fotoğraflar seçilerek, ödüllendirecek.

Organizasyon 29 Haziran tarihinde Bergama-Efes turu ile başlayacak ve aralık ayına kadar devam edecek. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.



Konuyla ilgili konuşan TUTAP Genel Koordinatörü Serdar Karaduman şunları söyledi:

"Bu yıl UNESCO Kültürel Mirasları'nı 18 ana unsurda fotoğraflayan bir organizasyon yapıyoruz. 2021 ‘UNESCO TÜRKİYE' Foto Safari vesilesiyle kültür turizmine hem dikkat çekmeyi hem de halkımızda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Pandemi kısıtlamalarıyla yaşadığımız bu süreçte, en güvenli ve sağlıklı turizm biçiminin ‘Kültürel Turizm' olduğunu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak; Sağlıklı ve eğlenceli bir iç turizm hareketi olan foto safari projemizi başlattık. İlk yıl UNESCO ana unsurlarıyla, önümüzdeki yıllarda ise aday unsurları da ekleyerek projemizi geleneksel hale getireceğiz. Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşan bir seçici kurul oluşturduk. En iyi Kültürel Miras fotoğraflarımızı hem jürimiz hem de halkımızla birlikte seçerek para ödülü vereceğiz. Halkımızı kendi ülkesinde bulunan dünya kültürel miraslarını keşfetmeye davet ediyoruz. Fotoğraf çekmeyi seven herkes, makinesini kapsın ve safarimize katılsın." (İHA)