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Kültür-Sanat

UNESCO ödüllü sanatçı Feryadi, küçük müzisyenlere hayran kaldı

İSTANBUL, (DHA)- MÜZİK alanında yetenekli 27 çocuk, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki 2 aylık eğitimin ardından 'Hikayelerle Türküler' isimli bir konser verdi

04 Mart 2018 15:15

İSTANBUL, (DHA)- MÜZİK alanında yetenekli 27 çocuk, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki 2 aylık eğitimin ardından \'Hikayelerle Türküler\' isimli bir konser verdi. Konseri dinleyen UNESCO ödüllü Halk Ozanı Aşık Maksut Feryadi, minik müzisyenleri çok beğendiğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından ilçede düzenlenen özel yetenek sınavında başarılı olan yaşları 10 ila 14 arasında değişen 27 öğrenci Bilgi Evleri Gitar ve Bağlama Kulübü’nde 2 ay ders  aldı. Eğitimi tamamlayan kursiyerler, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde \'Her türkünün bir hikayesi vardır, her hikayenin bir türküsü vardır\' sloganıyla gerçekleştirilen \'Hikayelerle Türküler\' adlı etkinlikte sahne aldı. Önce hikayeler sözlü olarak anlatıldı, ardından müzik eşliğinde hikayelerin türküleri seslendirildi. Çocuklar, \'Ne güzel yaratmış seni yaradan\' ve \'Hey Onbeşli\'nin aralarında yer aldığı 7 türküyü söyledi. Halk oyunları ekibi ise \'Eklemedir koca konak\' türküsünde sahneye çıktı.

\"YARININ SANATÇILARI BU YAVRULARIMIZ ARASINDAN ÇIKACAK\"

Programa, UNESCO tarafından  \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' ödülüne layık görülen Halk Ozanı Aşık Maksut Feryadi  konuk oldu. Çocukların sergilediği performansı çok beğendiğini belirten Feryadi, onları alkışlayarak kutladı. Geleceğin müzisyenlerine aşıklık geleneğini anlatan Feryadi, \"Yaptığınız işte edep erkanı terk etmeyin\" uyarısında bulundu. Feryadi,  minikler için Kars yöresine ait bir de türkü söyledi.

(FOTOĞRAF)

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