UNESCO Genel Merkezi'nde Türk rüzgarı esti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ULUSLARARASI Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un 25\'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Türkiye\'yi temsilen katılarak sahne alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran\'ın kendi bestesini seslendirdiği performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un 25\'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları Paris’te bulunan UNESCO Genel Merkezi’nde Azeri Şef Mustafa Mehmandarov yönetiminde muhteşem bir konser gerçekleşti. UNESCO daimi temsilcileri ve Paris’te yaşayan sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türkiye’yi temsilen katılan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, seslendirdiği kendi bestesiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

TÜRKİYE\'YE MÜZİĞİMİZLE HİZMET EDERSEM KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDECEĞİM

Baran, \"BM’nin eğitim, bilim ve kültür beşiği olarak nitelendirilen Paris’teki UNESCO Genel Merkezi\'nde kendi müziğimle ülkemizi tanıttık. Bunun keyfini yaşayarak yurda dönüyoruz. Paris’teki sanatseverlerin, UNESCO Daimi Temsilcilerin ve farklı büyükelçiliklerden yetkililer konsere katıldı. Çok keyifli geçen ve konsere katılımın yüksek olması beni çok mutlu etti. Avrupa’nın en önemli sahnelerinden biri sayılabilecek, belki de benim kariyerimin dönüm noktası olarak kabul edebileceğim çok önemli ve keyifli bir geceydi\" dedi.

Türkiye’nin çok büyük bir kültür mirasına sahip olduğunu ifade eden Baran, \"Çok büyük bir kültür mirasına sahibiz. Projeler ve yaptığımız konserlerle, ülkemizin tanıtımına, müziğimize ne kadar hizmet edersek kendimizi o kadar şanslı hissedeceğiz. Konser sonrasında alkışları da, destekleyen, güzel dileklerini gönderen tüm sanatseverlere ve ülkemizin güzel insanlarına armağan ediyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI