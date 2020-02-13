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Kültür-Sanat

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii'nin kapısına zarar verildi; soruşturma başlatıldı

Pencere ve kapılar onarılmak için atölyeye alındı

13 Şubat 2020 13:57

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de geçtiğimiz gün Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldığı tespit edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp, çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan  büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü.  (DHA)

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