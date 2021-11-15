UNESCO, Aşık Veysel Şatıroğlu ile Süleyman Çelebi'yi anacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ile 'Mevlit'in yazarı Süleyman Çelebi'yi anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO'nun 2023 yılı anma programında; duru ve arı dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla ışık tutan halk ozanı Aşık Veysel'in ölümünün 50'nci yıl dönümü olacak.

UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41'inci Genel Konferansı’nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Türkiye'den dahil edilen diğer değer ise Süleyman Çelebi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun girişimleri sonucu alınan karar ile halk arasında 'Mevlit' olarak anılan 'Vesîletü’n-Necât’ın yazarı Süleyman Çelebi'nin ölümünün 600'üncü yıl dönümü, 2022 yılında anılacak.