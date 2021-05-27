Uncharted 4'ün PC sürümü yolda

Sony, Invester Relations adlı yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği etkinlikte PC sürümünün geleceği oyunları paylaştı. Sunumdan alınan bazı görüntüler, internete sızdırılınca PC için planlanan oyunların arasında Uncharted 4'ün olduğu ortaya çıktı.

Uncharted 4'ün haberi, Investor Relations adlı Sony'nin yatırımcılrıyla düzenlediği bir etkinlikte ortaya çıktı. Etkinlik için hazırlanan sunumda ortaya çıkan bu detayda, planlanan PC sürümlü oyunların altında Uncharted 4 yer alyordu.

Webtekno'dan Çağla Tanrıverdi'nin haberine göre; sızan belgede, oyunun hangi tarihte PC platformuna geleceği ya da dönüşüm için ne zaman çalışmalara başladığı yazmıyor.



Tek bilinen şey, Uncharted 4'ün PC platformları için yakın zamanda hazırlanacağı. İlk olarak Mayıs 2016'da PS4 için piyasaya sürülen Uncharted 4, PS5 sürümünün yayınlanmaması sebebiyle hayranlarından eleştiri almıştı ve daha sonra da tüm Uncharted oyunlarını birleşitrecek Uncharted Collection serisinin sadece PC için iddiları ortaya atılmıştı.

Henüz bu iddia bir kesinliğe kavuşmamışken şimdi de Summar Game Fest etkinliğinde Uncharted 4'ün PC sürümünün tanıtılması bekleniyor.