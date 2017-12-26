Ünal Ersözlü’den, gelecek ve iyi insanlık için yeni felsefe kitabı

İSTANBUL, (DHA)- GAZETECİ, şair, yazar Ünal Ersözlü\'nün yeni kitabı ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’ adıyla Karakarga Yayınları’ndan yayımlandı. Ünal Ersözlü’nün felsefi içerikli kitabı, kitapçılardaki raflarda yerini aldı.

Ünal Ersözlü, felsefe içerikli yeni kitabı ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’da; sevgi, mutluluk, huzur, iyilik kavramlarının peşine düşerken; modern bilgelerin izini sürüyor. Ünal Ersözlü kitabında, insanlığın kadim bilgisini süzüyor. Yayınevi, Ersözlü’nün yeni kitabını, okurlarına şu ifadelerle sundu:

“Bambaşka kıtalarda ve asırlarda yaşamış arifler, mutluluğun peşine düşenlere mürşidin kendi algılarımız olduğunu söylediler. Erdemin, metanetin ve öz saygının bir kökte filizlenip, dallarından sevgiyi, huzuru, neşeyi nasıl uzatacaklarını anlattılar. Oysa insanlık hâlâ, halının altına bizzat süpürdüğü hazineyi, tanımadığı kahramanları masal dağlarında arıyor. Ünal Ersözlü; dört gün Buda kadar dingin ve sabırlı, üç gün Zorba kadar coşkulu ve tutkulu yaşamanın, mutluluğa hak ettiği dengeyi nasıl vereceğini anlatıyor. Buda\'dan Hallac-ı Mansur\'a, Eckhart Tolle\'den Jung\'a kadar, keşiflerini paylaşmış ne kadar bilge varsa, bizi onların işaret ettiği hemzemine götürüyor; süveydaya…”

Gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü’nün, \'Okyanusların Not Defterinden\', \'Zaman Ayna Bıçak\', \'Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye\', \'Aşk-ı Hakiki\', \'Gençliğin Dün Gecesi\', \'Kapıyı Çalıyorum\', \'Sarmaşk\' adlı kitapları bulunuyor. Ünal Ersözlü; daha önce yayımlanan bu kitaplarından ikisiyle, Akademi Şiir Başarı Ödülü (1990) ve Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü (1998) kazanmıştı. Ünal Ersözlü ‘Kapıyı Çalıyorum’ adlı kitabıyla ise Türk şiirinin en önemli ödüllerinin başında gelen Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne (2011) layık görülmüştü. Ünal Ersözlü şiiri, eleştirmenler tarafından, hayatı yansıtan, toplumcu, izlenimci, lirik çizgide değerlendiriliyor.



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