Ünal Aysal Mykonos’ta 70 bin lira hesap ödedi

Julio Iglesias ve Antonis Remos’un Mykonos konserinde en yüksek hesabı, Fani-Ünal Aysal çiftinin oturduğu masa ödedi.

İspanyol sanatçı Julio Iglesias ile Yunan sanatçı Antonis Remos, geçtiğimiz hafta sonu Yunan adası Mykonos’un ünlü mekânlarından Nammos’ta aynı sahneyi paylaştı.

Konseri izleyenler arasında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve eşi Fani Aysal da vardı. Yunanistan’ın haftalık Proto Thema gazetesi, gecede en yüksek hesabı Aysal çiftinin oturduğu masanın ödediğini öne sürdü.

Gazetede yer alan habere göre Ünsal ile eşinin yanı sıra iki otel sahibi Türk’ün de bulunduğu sahne önündeki masaya yaklaşık 25 bin euro hesap geldi.

Julio Iglesias’ın 335 bin, Remos’un ise 70 bin euro ücret karşılığında sahneye çıktığı konserde Nammos’un kasasına 1.5 milyon euro girdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde bilet fiyatları, sahne önündeki masalar için kişi başı 1000, ikinci sıradaki masalar için 600, üçüncü sıradaki masalar için ise 300 euro’ydu.