Unakıtan'dan tartışılacak söz

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İzmir'de partililere seslendi. Partililere İzmir için çok önemli bir hedef koyan Unakıtan, İzmir'in temel sorunlarının çözümü için kenti teslim almaları gerektiğini söyledi.





Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İzmir Swissotel'de İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, İZTO Meclis Başkanı Necip Kalkan, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve İzmirli iş adamlarıyla bir araya geldi.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Unakıtan, gündeme gelen konuların sorulması üzerine ''İzmir'in gelişmesiyle ilgili çok güzel projeler var. O projeleri anlattılar bana uzun uzun. Mutabık da kaldık. Bir an önce o projelerin geliştirilmesi için uğraşacağız''diye konuştu.



“İzmir’i teslim almamız gerekiyor”



AKP olarak yerel seçimlerde iddialı mısınız?'' şeklindeki soruya Bakan Unakıtan, ''Tabii. İzmir'i artık teslim almamız lazım. İzmir'i istenilen konuma getirmek için AKP'nin teslim alması lazım'' yanıtını verdi.



Bakan Unakıtan, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının belli olup olmadığının sorulması üzerine, ''Aday bulunur'' dedi.





Büyük Efes Otelinin özelleştirilerek Swissotel olarak yeniden açılması konusundaki görüşleri sorulan Bakan Unakıtan, şunları söyledi:

''Yanık bina, her taraf harap olmuş, havuzu, binası haraptı. Şimdi burayı görünce Özelleştirme İdaresi Başkanına telefon açtım. Gelin de eserinizi, görün dedim. Hakikaten çok duygulandım, memnun oldum. Türk ekonomisi kazandı, hazinemiz kazandı. Bir de burada çalışanlar var. Ayrı bir faaliyet var. Bir de üstüne vergi alacağım. Bundan daha güzel ne olur.''





Gavur İzmir tartışması





Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da, 18 Aralık 2005 tarihinde İzmir İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada 'İzmir'e yakıştırılan bazı ifadeler vardır' sözleri, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri tarafından 'Gavur İzmir' imasında bulundu diye tepki çekmişti. Bu sözler üzerine halk da protesto gösterileri yapmıştı.

Erdoğan, şunları söylemişti: "İzmir’in üzerindeki o zaman zaman yakıştırılan bazı ifadeler vardır ya, bu ifadelerin olmadığı görülecektir. Çünkü İzmir’in aslı bu değildir. O yakıştırmalar değildir. İnşallah bu yakıştırmaları da ilk seçimde silip atacaktır üzerinden. Ben buna inanıyorum, yarın da inanacağız."









