Unakıtan: Kılıçdaroğlu iftira atıyor

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ortağı olduğu Bem Dış Ticaret A.Ş. tarafından 2000 yılında alınan ve 2002 yılında Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu’na satılan gayrimenkulle ilgili “vergi kaçırdığı” iddialarını “gerçek dışı suçlama” ve “çamur atma” olarak nitelendirdi. Unakıtan, iddialara konu arazinin alımı ve satış işleminin, şirketin yasal defterlerine kaydedildiği ve ilgili makamlara beyan edildiğini bildirdi.



Unakıtan yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen iddiaların, “gerçek dışı” olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili daha önce açıklama yaptığını belirten Unakıtan, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek için yeniden açıklama gereği duyduğunu ifade etti.



Unakıtan, iddialara konu taşınmazın, ortağı olduğu Bem Dış Ticaret A.Ş. tarafından 12 Ekim 2000’de satın alındığını ve üzerinde çeşitli yatırımlar yapıldıktan sonra 10 Mayıs 2002’de Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu’na satıldığını belirtti. Arazinin alımı ve satış işleminin şirketin yasal defterlerine kaydedildiğini kaydeden Unakıtan, bu işlemlerin ilgili makamlara da beyan edildiğini anlattı.



2000'de alındı, şirket defterine 2002'de kaydedildi



Unakıtan’ın verdiği bilgiye göre söz konusu arsa, satın alındıktan sonra şirketin İstanbul 28. Noterliği’ndeki 26 Aralık 2001 tarihi ve 39155 numarası ile tasdik edilen yasal yevmiye defterine 10 Mayıs 2002 tarihinde 712 numaralı yevmiye maddesi ile kaydedildi. Bu tarihten sonra söz konusu taşınmaza çeşitli yatırımlar yapıldığı ve taşınmazın 10 Mayıs 2002 tarihinde Al Baraka A.Ş.’ye satıldığını anlatan Unakıtan, satışla ilgili olarak 10 Mayıs 2002 tarih ve N 001369 seri numaralı fatura düzenlendiği bilgisini aktardı. Unakıtan, satış işleminden doğan karın ise 2002 yılı kayıtlarına geçirildiğini bildirdi.



İddialar üzerine ilgili makamlarca yapılan incelemelerde herhangi vergi kayıp ve kaçağı bulunamadığını vurgulayan Unakıtan, “Buna rağmen aynı olayı tekrar tekrar gündeme taşımak planlı ve sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünün açık göstergesidir. Bu iddiaları çekinmeden kamuoyu önünde sarf eden kişiler yapmış oldukları iftiranın bedelini ödemek zorunda kalacaklardır” dedi.



Unakıtan, söz konusu iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağını da kaydetti.

