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Yaşam

'Umutsuz Ev Kadınları'nın meraklı komşusu hayatını kaybetti

2 Emmy kazanan Kathryn Joosten akciğer kanseri tedavisi görüyordu

04 Haziran 2012 16:44

 

“Desperate Housewives” dizisindeki meraklı komşu Karen McCluskey karakteriyle 2 Emmy kazanan oyuncu Kathryn Joosten önceki gün 72 yaşında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.
 
2001’den beri kanser tedavisi gören Joosten, Los Angeles yakınındaki aile evinde yaşamını yitirdi. Orta yaşlarında oyunculuk yapamaya başlayan Joosten, oyunculuğa başladam önce hemşire olarak çalışıyordu. Joosten, “Desperate Housewives”ın yanı sıra “Murphy Brown,” “Frasier” ve “The Drew Carey” adlı dizilerde de rol almıştı.

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Desperate HousewivesKaren McCluskeyKathryn Joosten

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