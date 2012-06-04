'Umutsuz Ev Kadınları'nın meraklı komşusu hayatını kaybetti

“Desperate Housewives” dizisindeki meraklı komşu Karen McCluskey karakteriyle 2 Emmy kazanan oyuncu Kathryn Joosten önceki gün 72 yaşında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

2001’den beri kanser tedavisi gören Joosten, Los Angeles yakınındaki aile evinde yaşamını yitirdi. Orta yaşlarında oyunculuk yapamaya başlayan Joosten, oyunculuğa başladam önce hemşire olarak çalışıyordu. Joosten, “Desperate Housewives”ın yanı sıra “Murphy Brown,” “Frasier” ve “The Drew Carey” adlı dizilerde de rol almıştı.