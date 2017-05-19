Umutsuz Ev Kadınları geri dönüyor

‘Umutsuz Ev Kadınları’ (Desperate Housewives) dizisi yeniden çekiliyor.

2004’te başlayan ve Emmy, Altın Küre ile Screen Actors Guild gibi birçok törende ödül kazanan dizi, 2012’de final yapmıştı. Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman ve Marcia Cross’un başrollerde yer aldığı dizi yine aynı kadroyla çekilecek.

Entertainment Tonight’a konuşan Eva Longoria, “Gaby Solis’i oynama şansını elde edince hemen atladım. Onu özledim" dedi.

42 yaşındaki ABD’li oyuncu, dizinin yaratıcısı Marc Cherry’nin kendisine “Geri dönüyoruz” dediğini ve dizi için ilk anlaşma yapılan kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Dizi, dört yakın arkadaş olan Susan Mayer (Teri Hatcher), Lynette Scavo (Felicity Huffman), Bree Van De Kamp (Marcia Cross) ve Gabrielle Solis (Eva Longoria) adlı ev kadınlarının yaşadıklarını anlatıyor.