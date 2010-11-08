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Kültür-Sanat

'Umutsuz Ev Kadını' için oldukça hareketli bir gece

MTV Avrupa Müzik Ödülleri görkemli bir tören ile İspanya'nın başkenti Madrid'de sahiplerini buldu.

08 Kasım 2010 02:00

T24-  MTV Avrupa Müzik Ödülleri görkemli bir tören ile İspanya'nın başkenti Madrid'de sahiplerini buldu. Bu yıl törene damgasını vuran ise gecenin sunuculuğunu yapan 'Umutsuz Ev Kadınları' dizisinin yıldızı Eva Longoria oldu. Longoria, Lady Gaga'ya gönderme yaptığı dev jambon kostüm de dahil 10 kez kıyafet değiştirdi.





MTV seyircilerinin oyları ile yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede en çok ödülü alan isim "En İyi Kadın Sanatçı", "En İyi Pop Sanatçısı" ve "En İyi Şarkı" ödülleri ile yine Lady Gaga oldu. Lady Gaga, turne için bulunduğu Macaristan'nın başkenti Budapeşte'den canlı bağlantı ile törene katılarak teşekkür konuşması yaptı.


Törenin en saygın ödülü olan "En İyi Global İkon Ödülü" ise Jon Bon Jovi'nin oldu.


Miley Cyrus, Rihanna, Ketty Perry ve Kesha canlı performansları ile geceyi renklendirdi.






MTV Avrupa Müzik Ödülleri Foto-Galeri için TIKLAYINIZ



Ödül kazananan bazı isimler ise şöyle:


En İyi Yeni Artist:
Kesha


En İyi Pop Sanatçısı:
Lady Gaga


En İyi Rock Grubu:
Thirty Seconds to Mars


En İyi Erkek Sanatçı:
Justin Bieber


En İyi Klip:
Katy Perry California Gurls


En İyi Hip Hop Sanatçısı:
Eminem


En İyi Canlı Performans:
Linkin Park


En İyi Kadın Sanatçı:
Lady Gaga


En İyi Çıkış Yapan Sanatçı:
Justin Bieber








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